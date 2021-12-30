«Ванны со льдом – это прошлый век»: обнаженный Крис Хемсворт повалялся в снегу

Конец 2021 года голливудский актер Крис Хемсворт решил провести на горнолыжном курорте. И, кроме традиционных для такого отдыха развлечений, звезда Marvel решил еще и поваляться раздетым в пушистом снегу.

«Ванны со льдом — это прошлый век. В 2022 году у нас есть снежные ванны», — написал артист в Instagram, опубликовав фото, как они с другом валяются в снегу в одних плавках.

Не стоит удивляться тому, что 38-летний Крис не боится холода, хоть и вырос в теплой Австралии. Недавно он снялся в документальном сериале National Geographic, где над ним ставили различные опыты, в том числе и окунали в холодное Северное море.

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Свою закалку Хемсворту осталось проверить лишь в русской проруби на Крещение, куда мы его с удовольствием приглашаем.

Внимание! Teleprogramma.pro не рекомендует ориентироваться на звезд. Нырять в снег или в холодную воду следует после долгого процесса закаливания и с разрешения врачей, которые могут подтвердить, что организм готов к подобным нагрузкам.

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