Супергерой в реальной жизни: Крис Хемсворт поднялся по канату над пропастью

Этот и другие трюки актер выполнил для нового National Geographic.

На экране австралийский актер Крис Хемсворт – брутальный бог грома Тор или отважный герой боевика. Но и в жизни 38-летний артист, оказывается, не робкого десятка. От его нового трюка захватывает дух.

В ноябре вышел трейлер нового шоу National Geographic под названием Limitless («Безграничный» или «Без пределов»). В этом 6-серийном проекте Хемсворт будет показывать, как бороться со старением и расширять границы человеческого потенциала. Ради этой грандиозной цели ученые окунали его в холодную воду, загоняли на головокружительную высоту, отправляли на ритуалы к индейцам и делали еще много чего невероятного. Крис все это время работал послушной марионеткой и лишь повторял: «Зачем я это делаю? Зачем я это делаю?»

Ролик начинается с того, что актер завис на тросе посреди ущелья, и ему предстоит самостоятельно забраться по этому тросу к спасительной кабинке канатной дороги. В данной ситуации, когда большинство жителей Земли потеряли бы дар речи от страха, Хемсворт еще и отмачивал шутки на камеру.

«Вы, наверное, спрашиваете себя, почему я болтаюсь на веревке в тысяче футах над землей. У меня тот же вопрос. Хорошо, Disney хочет сделать шоу о долголетии. Оказывается, это как-то связано», — сказал актер и начал карабкаться по канату вверх.

Кому, как не этому парню играть супергероя? Он и в жизни до мурашек крутой.

Добавим, что новое шоу выйдет на Disney+ в 2022 году.

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