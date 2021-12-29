Гарик Харламов рассказал, как пожилой ревнивец ворвался к нему в туалет

Комедиант Гарик Харламов появился в новом выпуске YouTube-шоу «Зашкварные истории» и сдобрил его целой пачкой казусов, которые происходили в его жизни. Чего стоит только история про то, как пожилой господин с криком ворвался к нему в туалет.

Случай произошел в караоке-клубе. В тот вечер Харламов развлекался со своими друзьями, как вдруг ему приспичило «по большому». Шоумен отправился в туалет, заперся в узенькой кабинке и принялся делать свои дела, но тут неожиданно в дверь ему начал колотить некий мужчина. С матами и в тоне, не терпящем возражений, незнакомец потребовал открыть ему.

«Я вот так привстал, открываю дверь, и передо мной стоит очень низкого роста дед, старый дед, прям седой. У него вот здесь такая роза на пиджаке, он очень красиво одет, — рассказал Гарик. — Он выглядел, как Альфред из «Бэтмена», такой очень лощеный. И у него красное лицо, глаза налитые кровью. Он смотрит на меня и говорит: «Ты там один?»

Опешивший Харламов хотел грубо ответить незваному гостю, но был «обезоружен» его возрастом. Шоумену только и оставалось, что озвучить пожилому мужчине то, чем он занимается в кабинке. Якобы понятно, что это занятие обычно проводится в одиночку.

Однако дедушка не поверил и потребовал показать ему кабинку. Даже начал открывать дверь ногой, чтобы попасть внутрь. Гарик испугался, что имеет дело с сумасшедшим, и в итоге показал ему «результаты» своего опорожнения. При этом в уборную заглянуло еще несколько зевак из очереди в туалет.

Тогда старичок извинился и ушел. Позже Харламов выяснил, что этот джентльмен сидел в том же зале караоке с молодой длинноногой красоткой, и его спутница ушла в туалет одновременно с шоуменом. Не стоит труда догадаться, что пожилой мужчина подумал, будто его изменяют в уборной. Когда Гарик вернулся за свой столик, это господин, уже сидя в обнимку со своей пассией, дружелюбно помахал ему, а потом даже передал шампанское в качестве извинения за неудобство.

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