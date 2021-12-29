«Пополз спать в комнату дочери»: Харламов рассказал, как его разбудили матерящиеся рабочие

Популярный музыкант Илья Прусикин и его друзья сняли новый выпуск комедийного YouTube-шоу «Зашкварные истории» дома у юмориста Гарика Харламова.

И первой постыдной историей стало то, как хозяина дома «потеряли» перед съемкой. Участники проекта рассказали, что приехали к Гарику за день до работы и устроили большую попойку. Наутро приятели пошли искать Харламова в его спальню, но там его не оказалось. И тогда Прусикин и компания зашли в комнату дочери комедианта, которой скоро исполнится 8 лет.

«Это комната маленькой девочки, это такая маленькая «кровать принцессы», там куклы всякие, все так красиво… — описал Илья. — И Гарик лежит: бррррр! (изобразил храп. — Прим. авт.)»

Харламов тут же пояснил, как он оказался в комнате дочери. После вечеринки он пришел к себе и уснул на своей кровати. Но утром его разбудили рабочие, которые приехали вешать новогодние огоньки на фасад дома артиста. Один из них громко и матом объяснял своему коллеге, куда нужно вешать лампочки, и получилось так, что он кричал прямо в окно спящего шоумена.

«Я пополз спать в комнату дочери. Здесь я перестаю помнить, что было…» — закончил историю Гарик.

Участники шоу сошлись на мысли, что Харламов — принцесса.

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Была ли юная Настя в ту ночь в доме своего отца, осталось неизвестным. Напомним, что шоумен развелся с ее матерью Кристиной Асмус в 2020 году, но бывшие супруги продолжают воспитывать дочь вместе.

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