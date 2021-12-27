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«С любимой Ларисой»: 62-летняя Гузеева в блестящем кафтане Снегурочки «нырнула» под шубку Волочковой в образе Деда Мороза

Артистки покрасовались в новогодних нарядах на съемках шоу.

«С любимой Ларисой»: 62-летняя Гузеева в блестящем кафтане Снегурочки «нырнула» под шубку Волочковой в образе Деда Мороза
Анастасия Волочкова. Фото: Globallookpress.com

В личном микроблоге балерина Анастасия Волочкова порадовала поклонников редким снимком с 62-летней Ларисой Гузеевой. Обе предстали в ярких новогодних нарядах. Бывшая прима-балерина Большого театра нарядилась в шубку Деда Мороза, а ведущая программы «Давай поженимся» на Первом канале примерила блестящий кафтан Снегурочки. Звезды веселились за кулисами, а позируя для фото, еще и покуражились.

Так, Гузеева «нырнула» под шубку к Анастасии, прикрывшись ее меховым воротником. Волочкова обворожительно улыбалась, демонстрируя свои белоснежные зубки, словно голливудская дива.

Кстати, не так давно соведущая Розы Сябитовой жаловалась на плохое самочувствие. Однако сейчас Гузеева вовсю блистает на съемках на радость своим поклонникам.

Балерина Анастасия Волочкова с Ларисой Гузеевой
Анастасия Волочкова в шубке Деда Мороза и Лариса Гузеева в наряде Снегурочки покрасовались на съемках шоу «Давай поженимся». Фото: Instagram.com/volochkova_art

«Давай поженимся» с любимой Ларисой Гузеевой!» — подписала закулисный снимок с Гузеевой балерина.

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