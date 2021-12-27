«Пилинг, массаж… Но годы идут!»: 33-летняя Илана Юрьева — об уходе за лицом

Звезда шоу «Уральские пельмени» призналась, что пока еще не делала пластику.

Илана Юрьева в отличие от многих звезд отечественного шоу-бизнеса не видит ничего предосудительного в том, что женщины идут на маленькие хитрости, чтобы скрыть свой возраст.

Так, к примеру, звезда «Уральских пельменей» дала понять, что хотя она сама не обращалась к пластическим хирургам и методику «уколов красоты» не испробовала, против этих бьюти-услуг ничего не имеет.

В свои 33 года Илана справляется и более доступными средствами, к примеру, ходит на массаж лица, делает питательные маски и пилинг.

«Хорошо отношусь и к пластике, и к уколам красоты. Могу сказать, что пока я ни разу не прибегала к вышеупомянутым манипуляциям. Но годы идут, не исключаю для себя уколы и пластику. Я за то, чтобы жить счастливо и в гармонии. Главное, если и делать что-то, делать в меру! Из ежемесячных процедур: пилинги, лазерное омоложение, массажи для лица и легкие уходы без длительной реабилитации, так как на нее нет времени», — приводит Cosmo слова Иланы Юрьевой.

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