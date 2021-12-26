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Первая елка для сынишки: Нюша с оленьими рожками вместе с дочкой украсила дом к Новому году

Певица позировала в кадре со всей своей семьей. Игорь Сивов взял на руки малютку-сына.

Первая елка для сынишки: Нюша с оленьими рожками вместе с дочкой украсила дом к Новому году
Нюша с Игорем Сивовым, дочкой Симбой и малюткой-сыном. Фото: Instagram.com/nyusha_nyusha

Певица Нюша во всю наслаждается декретным отпуском. Вместе с дочкой Серафимой-Симбой молодая мамочка украсила весь дом к Новому году. Особое внимание поп-дива уделила атрибутам праздника. Ведь новогодняя елочка станет самой первой в жизни ее малютки-сына. В своем микроблоге Нюша поделилась первыми праздничными кадрами, собрав всю семью у елочки.

Сама певица примерила оленьи рожки, такой же аксессуар красовался и на белокурой головке Симбы. А вот муж артистки Игорь Сивов надел колпак Санта-Клауса. На руках гордый отец держал мирно спящего младенца. Кстати, Нюша в своем микроблоге случайно засветила сынишку, у карапуза-малыша пока нет волосиков на головке, он еще лысенький, зато с пухлыми щечками.

Певица Нюша с Игорем Сивовым, дочкой Симбой и сынишкой
Нюша нарядила первую елочку для своего малютки-сына. Фото: Instagram.com/nyusha_nyusha

Дочка Нюши — Симба — просто обожает братика. Она ходит с ним на прогулки, укачивая малыша в коляске. Ну а певица снимает все на камеру, чтобы создать семейный альбом, который останется у них на память. Ведь дети так быстро растут и взрослеют.

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