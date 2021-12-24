Дочка Нюши в небесно-голубой юбке из фатина прижала к себе братика в милом коконе

Певица Нюша к новогодним каникулам решила выпустить семейный альбом с детьми. Так, не успев выписаться домой из клиники после родов, она тут же поспешила на фотосессию.

С собой поп-дива взяла и дочку Симбу. Малышка позировала в кипенно-белых носочках и футболке. Изюминкой образа маленькой принцессы стала небесно-голубая юбка из фатина с рисунком в виде звездочек. Вместе с братиком Симба уютно устроилась на кушетке.

Дочка певицы нежно обнимала малыша, который мирно дремал, укутанный в кокон, среди мягких игрушек. Еще до фотосессии певица успела «подловить» своих деток, сделав милый кадр. Им-то Нюша и поделилась в Stories микроблога.

В беседе с поклонниками певица Нюша призналась, что вторая беременность стала для нее незапланированной. Однако артистка сразу решила, что обязательно будет рожать. Для нее этот малыш стал вторым, а у Игоря Сивова теперь четверо детей, у него есть еще двое старших сыновей от предыдущих отношений.

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