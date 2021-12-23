С русской мамой по бутикам? Водянова покрасовалась в изумрудном тренче, а ее дочь Нева — в кюлотах

Свою единственную дочь Неву, у девушки четверо братьев, русская модель Наталья Водянова родила от британского аристократа Джастина Портмана. У манекенщицы пятеро детей, а вот дочь всего одна. Она также воспитывает мальчиков: Лукаса, Виктора, Максима и Романа. У двух последних другой отец — французский бизнесмен Антуан Арно.

В своем микроблоге Водянова делилась личными кадрами, отправившись с дочкой Невой на шопинг. Кстати, выглядит и одевается наследница модели как самый обычный подросток. Она позировала рядом с моложавой и ухоженной мамой в джинсовых «потертых» кюлотах и с защитной маской на лице.

А манекенщица блеснула дизайнерским изумрудным тренчем. Отметим, что старший сын Водяновой — Лукас — учится в Штатах и не так часто навещает именитую маму. Вместе с мужем, французским бизнесменом Антуаном Арно, большую часть времени она проводит в Париже.

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