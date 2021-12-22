«Ох, стразы вместе трусиков»: Брежнева в «голом» комбинезоне изящно повиляла своей «сдобой»

Певица снялась в пикантном видео, взбудоражив поклонников своей фигурой без прикрас.

Вера Брежнева не раз появлялась на обложке глянца, а также участвовала в показах мод. В будущем году знаменитой блондинке исполнится 40 лет. Однако она не стесняется, как и раньше, оголяться. Даже ее концертные наряды выглядят порой очень соблазнительно. Примечательно, что она все чаще демонстрирует свои формы.

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Недавно Ольга Бузова снялась в фотосессии в нюдовом платье, которое смотрелось как вторая кожа. Этот трюк повторила и Брежнева.

В новом видео, где она дефилировала и танцевала под хит группы «ВИА Гра» — «Бриллианты», певица отметилась сначала в розовой длинной накидке с капюшоном. А вот под нарядом оказался комбинезон, который облегал ее фигуру. «Голый» наряд выглядел пикантно. Стразы украшали зону бикини. Также она засветила пышное декольте.

Вера без стеснения повиляла своей пятой точкой. Она блеснула фигурой во всей красе. Поклонники были удивлены такому смелом образу. Однако многие восхитились тем, как выглядит жена Константина Меладзе.

«Какая Вера», «Словно голая», «Вот это эффектный наряд», «Верочка, вот это вы умеете отжигать», «Какая красивая», «С вашей фигурой модно все», «Просто огонь», «Такая богиня», «Вера, вы прям покоряете с первого взгляда», «Просто бесподобно», «Ох, стразы вместо трусиков», «Стразы прям там», — прокомментировали подписчики пост.

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