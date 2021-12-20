Летящей походкой! Джанабаева в слаксах и укороченном жакете щегольнула фигурой в эффектном дефиле

Альбина Джанабаева, будучи мамой троих детей, выглядит значительно моложе своих сверстниц. Старший сын певицы Константин уже покинул отчий дом, он уехал на учебу. Этот факт стал для артистки неожиданным, она не заметила, как быстро повзрослел ее первенец. У Альбины также есть младший сын Лука и дочка Агата. По словам певицы, ее третий малыш появился в семье своевременно. Так, артистка хотя бы смогла отвлечься от тоски по старшему ребенку. Ведь Константин живет отдельно от них.

Кстати, Джанабаеву с легкостью можно принять за ровесницу взрослого сына. Выглядит она весьма и весьма привлекательно. В микроблоге Альбина поделилась свежими кадрами, устроив эффектное дефиле. На публике певица появилась в слаксах, топе и укороченном фраке. Изюминкой образа стали розовые перчатки и туфли-лодочки на шпильке. Артистка грациозно вышагивала, кружась и танцуя, как балерина на пуантах.

«Меладзе сразила стрела амура??», «Ну какова красота», «И у нее трое детей? Какая роскошная дама», «Загляденье просто», «Всех с ума свела», «Не зря Валерий-то влюбился без памяти», «Шикарная», «Такая чувственная, грация пантеры», — пишут фолловеры.

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