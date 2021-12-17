Киану Ривз вспомнил, как нарядился на Хеллоуин зайчиком Playboy

Причем у него был костюм реальной модели с обложки журнала.

А у вас был когда-нибудь костюм на Хеллоуин, Новый год или на вечеринке друзей, за который до сих пор стыдно?

Не парьтесь. Вспомните Киану Ривза. Даже суперзвезда «Матрицы» имеет за плечами опыт максимально странного косплея.

В одной из передач в поддержку нового фильма «Матрица: Воскрешение» 57-летний актер признался, что как-то в детстве он нарядился зайчиком Playboy. Причем в костюм, который до него носила реальная модель с обложки откровенного журнала.

Дело в том, что мать будущего актера, Патрисия Тейлор, работала художником по костюмам. Одной из ее работ был игривый наряд культовой американской певицы Долли Партон, в котором она красовалась на обложке Playboy 1978 года. Черные бюстье и заячьи ушки остались дома у дизайнера, и, когда пришел Хеллоуин, юный Киану нашел им применение.

«Я надел уши и бюстье. Я носил кроссовки с чулками в сеточку и галстуком-бабочкой. У меня были довольно длинные волосы, и я был Долли Партон в роли кролика из журнала Playboy», — рассказал Ривз в шоу Red Table Talk.

Фотографиями этого образу актер, к сожалению, не поделился.

Напомним, что новый фильм «Матрица: Воскрешение» вышел в российских кинотеатрах 16 декабря.

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