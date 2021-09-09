Вышел первый трейлер «Матрицы-4»

9 сентября киностудия Warner Bros. представила зрителям первый официальный трейлер четвертой «Матрицы». Ролик дал понять, что режиссер Лана Вачовски оставила в фильме любимые фанатами трюки вроде остановки пуль, бега по стенам и отбрасывания противником с помощью кунг-фу. Да что тут говорить, главный герой даже запущенную с вертолета ракету смог отбить. Так что по части зрелищного экшена фильм явно является достойным преемником первых трех частей.

А вот чего уже не вернуть, так это молодости актеров. Многие зрители отмечают, что Киану Ривз в этой картине больше похож на Джона Уика, чем на Нео. От своих длинных волос 57-летний артист не отказался и сейчас создает на экране совсем иное впечатление.

Трейлер дает понять, что Нео снова живет в искусственном мире Матрицы и мучительно пытается понять, что с ним не так. Ему опять придется пройти через пробуждение и осознание того, что на самом деле все люди стали батарейками для машин. Из реальности за ним во второй придут повстанцы (правда, их роли уже играют новые актеры), и вообще, у главное героя вместе со зрителями будет создаваться ощущение, что это все уже было. Будем надеяться, что это хитрый режиссерский трюк, а не повод к тому, чтобы фильм оказался вторичным.

Трейлер сообщает, что картина под названием «Матрица: Воскрешения» выйдет в Америке 22 декабря. В России прокат в кинотеатрах начнется с 16 декабря.

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