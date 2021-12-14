«Хюррем такого себе не позволяла»: Бергюзар Корель в мятой пижаме почистила зубы у всех на виду

Актриса из турецкого сериала «1001 ночь» удивила своих подписчиков в Instagram порцией не звездных селфи.

Бергюзар Корель удивила поклонников в Instagram порцией своих не гламурных селфи. В кадре жена Халита Эргенча предстала в мятой шелковой пижаме. Актриса из турецкого сериала «1001 ночь» заглянула в ванную, чтобы почистить зубки и решила запостить в микроблоге свежее утреннее фото, немного взбодрив своих фанатов. Такого откровенно домашнего снимка поклонники всегда ухоженной и элегантной Бергюзар Корель никак не ожидали.

Многим показалось, что актриса только-только проснулась и поспешила в ванную. Но зачем всем показывать момент утренних умываний? Фанаты так и не поняли. Однако выглядела Бергюзар сонной и уставшей.

«Хюррем такого себе не позволяла! К султану Сулейману всегда приходила нарядная! А это что такое?? Мятая пижама, зубная щетка за щекой, вся сонная, волосы топорщатся», «Мда… вид не султанский», «Султан Сулейман бы такую растяпу из дворца сослал», «Только проснулась? У всех на виду зубы чистит», — шутят фолловеры.

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