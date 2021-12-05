Вязаные чулочки, боди в горошек и чепчик! Бергюзар Корель прижала к груди дочку Лейлу

Дочке Халита Эргенча и Бергюзар Корель — малышке Лейле исполнился месяц. Она появилась на свет в первых числах ноября. Третья беременность стала для актрисы турецкого сериала «1001 ночь» незапланированной.
Только в марте 2020 года она во второй раз стала мамой. У Бергюзар родился младший сын Хан. Сейчас ему год и восемь месяцев. В семье также подрастает одиннадцатилетний Али. Так что разница между младшими детьми актрисы незначительная — чуть меньше двух лет.
На личной страничке в Instagram Бергюзар Корель поделилась свежим снимком с дочкой Лейлой, прижав малышку к груди. Жена Халита Эргенча повернулась кроху спиной к камере, чтобы поклонники не смогли рассмотреть ее личико. Свою дочурку актриса нарядила в модное кофейное боди в горошек, головку прикрыла чепчиком с мышиными ушками, а на ножки натянула вязаные чулочки.
Многие поклонники обратили внимание на то, что после беременности Бергюзар Корель заметно прибавила в весе. К слову, похудеть актриса из сериала «1001 ночь» не успела еще после вторых родов. Кстати, жена Халита Эргенча не скрывает, что у нее есть целлюлит и растяжки. По этому поводу актриса не переживает. Главное для нее — это любовь мужа. А Халит Эргенч по-прежнему смотрит на Бергюзар влюбленными глазами.
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