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«Нагиев ошалел?»: Горбань с тряпицей меж бедер сверкнула своей «пышечкой»

Экранная жена Дмитрия Нагиева повернулась к народу «сдобой», показав выпуклости пониже спины.

«Нагиев ошалел?»: Горбань с тряпицей меж бедер сверкнула своей «пышечкой»
Мария Горбань и Дмитрий Нагиев. Фото: Instagram.com/gorban_masha

Маша Горбань без стеснения повернулась к народу своими «сдобными» ягодицами, показав, чем так щедро наградила ее матушка-природа. В кадре экранная жена Дмитрия Нагиева сверкнула наливными выпуклостями пониже спины. При этом тонкие стринги едва скрывали «орешек» актрисы из сериала «Кухня». От таких пикантных видов поклонники Марии пришли в неописуемый восторг.

Актриса Мария Горбань
Мария Горбань в стрингах меж «булочек» повернулась к народу своей «пышечкой». Фото: Instagram.com/gorban_masha

«Нагиев ошалел?», «Ну мать! Вот это зрелище под попкорн», «Мне чур с ванильным вкусом», «Муж фоткал? Горяча, с пылу, с жару», «Что за нимфа такая??», «Отличная у вас попка, Машуля», «Срочно пожарных на пляж, тут все пылает», «Страсть!», «Какие пышечки», «Вот это булочки», — пишут фолловеры.

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