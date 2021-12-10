«Мокрая попка! Нагиев взбесился?»: Горбань лихо выпрыгнула из джакузи, отклячив голые ягодицы

Актриса из сериала «Кухня» в слипшемся купальнике повернулась к народу своей пышной «сдобой».

Маша Горбань в Instagram поделилась пикантными кадрами, лихо выпрыгнув из джакузи. Мокрый купальник актрисы из сериала «Кухня» так и льнул к стройному телу звездной блондинки. Несмотря на то, что недавно Мария стала мамой во второй раз, она родила сына Нилана от кинооператора Кирилла Зоткина, выглядит актриса просто восхитительно.

Горбань сексапильно блеснула упругими «тылами», повернувшись к поклонникам спелыми ягодицами в мокром прильнувшем бикини. Такого фанаты актрисы не ожидали и пришли в полный восторг. Многие посчитали, что экранный «муж» Марии Горбань, шоумен Дмитрий Нагиев, даже мог приревновать звездную красотку. Правда, к кому? Если она давно уже счастлива с Зоткиным.

«Мокрая попка! Нагиев взбесился?», «Водичка капает», «Ну Машка, ну проказница», «Только недавно родила, а попка такая упругая! И целлюлита совсем нет», «Идеальная фигурка», «Ваши телеса — чистое искусство», «Уф, какая! Игривая малышка», «С бокальчиком и в джакузи??», «Так бурлит!! Можно и газу поддать, если приспичит», «Отклячила свои вареники», — написали фолловеры.

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