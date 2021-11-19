«Нагиев поперхнулся?»: Горбань прижала камеру к трусам, раскинув свои прокопченные «сосиски»

Маша Горбань в одном из интервью как-то шутила, что совсем не обижается на поклонников, которые считают ее женой Дмитрия Нагиева. Актриса из сериала «Кухня» даже припомнила смешной диалог, услышав, как за спиной, шушукаясь, прохожие сказали: «Смотри, это же баба Нагиева».

На самом деле, Мария Горбань счастлива в отношениях с кинооператором Кириллом Зоткиным. Пара воспитывает общего сынишку Нилана. Также у актрисы есть дочка Стефания. На пляжных фото недавно родившая Горбань выглядит просто восхитительно. Актриса то и дело позирует в мини-бикини, сверкая прелестями и упругими бедрами без растяжек и целлюлита. После беременности Маша быстро пришла в дородовую форму.

«Нагиев поперхнулся??», «Димка-то, небось, такого пассажа не ожидал!», «Камера уже в трусах», «Недавно родила, и вуаля! Опять голышом и без жирка на бедрах», «А причем тут Нагиев?? У нее же другой муж», «Экранный муж тоже муж и может приревновать!!», «Сосиски уже прокоптились, хорошо на пляже валяться с ночи до утра!!», «Вот это удовольствие, потягиваясь лежать на песочке», — написали фолловеры.

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