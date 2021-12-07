«Бесполезно объяснять»: Любаша высказалась после выбывания из шоу «Суперстар»

Певица поблагодарила поклонников, которые поддержали ее после скандала с Лерой Кудрявцевой.

Певица Любаша написала пост после того, как со скандалом покинула шоу «Суперстар. Возвращение» на НТВ.

Напомним, 54-летняя артистка представила свою аранжировку песни «Ой, напрасно, тетя», которую раскритиковала одна из судей проекта Лера Кудрявцева. Любаша молчать не стала и высказала популярной телеведущей, что она думает по поводу ее компетентности оценивать исполнителей. После певица покинула шоу, не дожидаясь, пока ее исключат за низкие оценки жюри.

6 декабря Любаша опубликовала в Instagram запись выступления Алексея Чумакова, в которой он поет ее песню «Элементарно» в новой аранжировке.

«Тем, кто нас не понимает, бесполезно объяснять. А тем, кто понимает, объяснять не нужно, — подписала ролик певица. — Как я рада, друзья, что вы есть у меня! Умные, глубокие, творческие, умеющие читать подтекст, видеть полутона, анализировать и делать выводы. Именно для вас моя музыка и стихи. И ваши комменты, сообщения и звонки для меня необходимы».

А критиков, которых она назвала «бойцами за культуру и мораль», Любаша попросила отписаться от нее под звуки чарующего голоса Алексея Чумакова. Артистка отметила в посте аккаунт шоу «Суперстар», так что не остается сомнений, что она имела в виду именно ситуацию на проекте.

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