Стала известна причина смерти Марка Рудинштейна

75-летний продюсер и создатель Сочинского фестиваля «Кинотавр» Марк Рудинштейн умер пятого декабря, не приходя в сознание, в больнице на Таганке.

больше по теме Умер продюсер и создатель «Кинотавра» Марк Рудинштейн Известному продюсеру Марку Рудинштейну было 75 лет.

В середине ноября Марк Рудинштейн был доставлен в клинику с сердечным приступом. Он перенес инфаркт, а затем инсульт, которые и стали причиной смерти продюсера.

Все две недели, пока Марк Рудинштейн находился в клинике, о его состоянии приходили тревожные новости. Положительной динамики не было. Марк Рудинштейн впал в кому, и врачи подключили к аппарату ИВЛ.

Стоит напомнить, что за два месяца до этой госпитализации Марк Рудинштейн уже попадал в клинику. Ему была проведена экстренная операция на сердце.

Год назад Марк Рудинштейн делал публичное признание об онкологическом заболевании.

Тогда Рудинштейн ограничил контакты с внешним миром, а день рождения планировал провести дома, сообщает «Пятый канал».

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