«За полгода накачала»: Анна Заворотнюк в обтягивающей юбке подразнила округлившимися бедрами

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк – Анна – поделилась свежей фотографией с отдыха на Мальдивских островах. Знаменитость позировала в силуэтной юбке с разрезом и засветила свой спелый «орешек».
Заворотнюк призналась, что за полгода смогла подтянуть ягодицы благодаря тренировкам и правильному питанию.
«За полгода накачала себе. Не верила, что это реально с моим строением тела! Всегда была плоской снизу. Даже учитывая диеты и прочее, не уходит сейчас ничего. Так что все реально, девчонки! Осталось накачать идеальный пресс», – отметила в своем микроблоге Анна.
Заворотнюк изящно выгнула пышные бедра в наряде цвета ночи. Также знаменитость рассказала, что делала для создания идеальных ягодиц.
«Занимаюсь в зале, силовыми. Приседаю с весами и делаю упражнения на тренажерах», – резюмировала Анна.
Поклонники Заворотнюк засыпали знаменитость комплиментами:
«Все фото отличные! Вы нереальная красотка», «Анна, вы прекрасны! Отличный результат», «Слишком красивая фигура», «Какие формы!»,
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