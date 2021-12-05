«За полгода накачала»: Анна Заворотнюк в обтягивающей юбке подразнила округлившимися бедрами

Модель думала, что никогда не наберет мышечную массу.

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк – Анна – поделилась свежей фотографией с отдыха на Мальдивских островах. Знаменитость позировала в силуэтной юбке с разрезом и засветила свой спелый «орешек».

Заворотнюк призналась, что за полгода смогла подтянуть ягодицы благодаря тренировкам и правильному питанию.

«За полгода накачала себе. Не верила, что это реально с моим строением тела! Всегда была плоской снизу. Даже учитывая диеты и прочее, не уходит сейчас ничего. Так что все реально, девчонки! Осталось накачать идеальный пресс», – отметила в своем микроблоге Анна.

Заворотнюк изящно выгнула пышные бедра в наряде цвета ночи. Также знаменитость рассказала, что делала для создания идеальных ягодиц.

«Занимаюсь в зале, силовыми. Приседаю с весами и делаю упражнения на тренажерах», – резюмировала Анна.

Поклонники Заворотнюк засыпали знаменитость комплиментами:

«Все фото отличные! Вы нереальная красотка», «Анна, вы прекрасны! Отличный результат», «Слишком красивая фигура», «Какие формы!»,

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