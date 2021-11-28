Владимир Винокур сравнил умершего Александра Градского с The Beatles

По его мнению, советский рок-музыкант и легендарная британская группа были на одном уровне.

Известный юморист Владимир Винокур высказался о смерти певца и композитора Александра Градского. Он назвал умершего артиста любимцем всей страны, а его уход – огромной потерей для искусства.

Винокур отметил, что Градский стал звездой в Советском Союзе, но сумел остаться востребованным и в новом веке.

«Я Сашу знаю с семидесятых годов, я работал тогда в «Самоцветах». Мы очень много лет знакомы. Первым впечатлением от него тогда было: яркий, коммуникабельный, общительный, остроумный. Музыкант высочайшего класса, — цитирует Винокура ТАСС. — Когда-то были The Beatles известны и любимы по всему миру. Я считаю, что Сашка такого уровня музыкант. Не на сегодня, но навсегда».

По словам 73-летнего артиста, он считает все песни Градского шедеврами.

Напомним, Александр Борисович скончался в ночь на 28 ноября. За пару дней до этого он был доставлен в больницу с подозрением на инсульт. Народному артисту РФ и наставнику шоу «Голос» было 72 года.

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