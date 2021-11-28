Снимали на телефоны вместо помощи: Джордж Клуни вспомнил, как едва не погиб в ДТП

Летом 2018 года с голливудским актером Джорджем Клуни произошло несчастье: звезда кино попал в ДТП на мотоцикле в Италии, которое чуть было не стоило ему жизни. В новом интервью артист вспомнил этот страшный день.

На скорости более 110 километров в час он столкнулся с машиной, перелетел через руль, разбил ветровое стекло своего байка, а затем лежал на земле и кричал от боли. От верной смерти мужчину спас мотоциклетный шлем.

«Я ждал, что вот-вот отключусь», — говорит актер.

Вокруг него тут же собралась толпа зевак. Джордж просил у них помощи, но, по его словам, люди были слишком заняты, снимая его на телефоны.

«Если вы живете на виду у публики, то, находясь на земле и думая, что вот она последняя минута вашей жизни, вы понимаете, что для некоторых людей это просто развлечение для их страницы в Facebook, — цитирует Клуни издание The Sunday Times. — Хочется взять каждого из них и встряхнуть».

Напомним, что после того случая жена актера Амаль Клуни запретила ему ездить на мотоциклах.

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