НОВОСТИ

«Я подумал, что умираю»: Джордж Клуни рассказал детали страшной аварии

Инцидент с мотоциклом произошел летом прошлого года на Сардинии.

«Я подумал, что умираю»: Джордж Клуни рассказал детали страшной аварии
Джордж Клуни / Global look press

Летом прошлого года поклонники Джорджа Клуни схватились за сердце после того, как в СМИ появилась новость о страшной аварии, в которую попал актер на Сардинии. Его мотоцикл на полной скорости столкнулся с автомобилем, после чего звезду Голливуда госпитализировали в одну из местных клиник.

Только сейчас Клуни решил рассказать подробности того страшного ДТП. По его словам, он столкнулся с машиной на скорости 70 миль в час (около 112 километров в час), после чего он пробил своей головой ветровое стекло на мотоцикле. От неминуемой смерти актера спас мотоциклетный шлем, хотя от сильнейшего удара он раскололся пополам.

После этого Клуни подбросило в воздух и он пролетел несколько метров перед тем, как рухнуть на землю.

«Мне было очень плохо, мне казалось, что я умираю. Готовился к тому, что вот-вот свет померкнет в моих глазах», — вспоминает Клуни.

До прибытия врачей с ним рядом находился его давний друг и продюсер Грант Хеслоу. В тот день он ехал за актером следом на своем мотоцикле. Джордж Клуни признается, что после того инцидента он больше не садился за руль мотоциклов, пишет USA Today.

Отметим, что в то время на Сардинии проходили съемки сериала «Уловка-22», в котором Клуни принимал участие.

Вам может быть интересно:

Словно статуэтка: Амаль Клуни в топе и мини-юбке поддержала мужа на премьере в Риме Аварию Сергея Доренко зафиксировали видеокамеры Как все было: стали известны подробности смерти Сергея Доренко

Тэги:

аварияДжордж КлуниДТПДТП с актером
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Я подумал, что умираю»: Джордж Клуни рассказал детали страшной аварии
Интересно?
Поделись с друзьями: