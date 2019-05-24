«Я подумал, что умираю»: Джордж Клуни рассказал детали страшной аварии

Летом прошлого года поклонники Джорджа Клуни схватились за сердце после того, как в СМИ появилась новость о страшной аварии, в которую попал актер на Сардинии. Его мотоцикл на полной скорости столкнулся с автомобилем, после чего звезду Голливуда госпитализировали в одну из местных клиник.

Только сейчас Клуни решил рассказать подробности того страшного ДТП. По его словам, он столкнулся с машиной на скорости 70 миль в час (около 112 километров в час), после чего он пробил своей головой ветровое стекло на мотоцикле. От неминуемой смерти актера спас мотоциклетный шлем, хотя от сильнейшего удара он раскололся пополам.

После этого Клуни подбросило в воздух и он пролетел несколько метров перед тем, как рухнуть на землю.

«Мне было очень плохо, мне казалось, что я умираю. Готовился к тому, что вот-вот свет померкнет в моих глазах», — вспоминает Клуни.

До прибытия врачей с ним рядом находился его давний друг и продюсер Грант Хеслоу. В тот день он ехал за актером следом на своем мотоцикле. Джордж Клуни признается, что после того инцидента он больше не садился за руль мотоциклов, пишет USA Today.

Отметим, что в то время на Сардинии проходили съемки сериала «Уловка-22», в котором Клуни принимал участие.