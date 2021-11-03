Готовятся к свадьбе? Новая избранница Гарика Харламова примерила роскошное платье невесты

Екатерина Ковальчук заинтриговала кадрами в наряде, без которого не обойтись во время бракосочетания.

Похоже, что отношения Гарика Харламова и его новой возлюбленной Екатерины Ковальчук выходят на новый уровень.

Екатерина Ковальчук заинтриговала поклонников, опубликовав в сторис микроблоге кадры, на которых она позирует в роскошном свадебном платье.

Екатерина Ковальчук явно решила подогреть интерес общественности к их с Гариком Харламовым паре и подогреть слухи о намечающейся свадьбе.

Избранница Гарика Харламова явно кокетничает с публикой. В кадре она игриво оголяет ножку.

Кстати, наряд, в который облачена Екатерина Ковальчук, — авторский, выполнен из шелка. Цена на подобные платья невесты начинается от 100 тысяч рублей.

Напомним, роман Гарика Харламова и Екатерины Ковальчук, которую называют копией Кристины Асмус, длится уже год. Еще прошлой осенью их видели вместе. Но только в этом сентябре они впервые вышли в свет как пара.

А не так давно поклонники вычислили, что Гарик Харламов и Екатерина Ковальчук живут вместе. Так что, не исключено, что свадьба не за горами.

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