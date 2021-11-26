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«Устроила сквозняк меж бедер»: Каменских сняла трусы и повернулась к народу «сдобой»

Украинская дива засветила прелести перед прыжком в бассейн.

«Устроила сквозняк меж бедер»: Каменских сняла трусы и повернулась к народу «сдобой»
Настя Каменских. Фото: Instagram.com/kamenskux

Настя Каменских произвела фурор среди своих поклонников, представ на пикантном снимке в костюме Евы. Украинская дива полностью разделась перед камерой, засветив обнаженное тело перед прыжком в бассейн.

Возлюбленная рэпера Потапа сняла даже трусики, оставшись в чем мать родила. Фанаты тут же подшутили, что поп-дива могла попасть в объектив папарацци, если бы они заглянули к ней на террасу. Но это певицу ни сколько не смутило. Каменских игриво сняла купальник, повернувшись к народу своей «сдобой». Правда, все самое пикантное мы успели прикрыть, чтобы оставить место для фантазии.

Певица Настя Каменских
Настя Каменских голышом поплескалась в бассейне. Фото: Instagram.com/kamenskux

«Главное, чтоб не просквозило!», «Умеет привлечь внимание», «А что, так можно было??», «У вас на ягодицах след от трусиков остался», «Бельишко сняла, а загарчик-то не скрыть», «А если спереди выскочит папарацци, а тут такая дива без лифчика да еще и с голым задом», «Устроила сквозняк меж бедер», «Трусики-то где потеряла??», «Совесть она потеряла, душу теребит», — шутили фолловеры.

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