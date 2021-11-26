«Устроила сквозняк меж бедер»: Каменских сняла трусы и повернулась к народу «сдобой»

Настя Каменских произвела фурор среди своих поклонников, представ на пикантном снимке в костюме Евы. Украинская дива полностью разделась перед камерой, засветив обнаженное тело перед прыжком в бассейн.

Возлюбленная рэпера Потапа сняла даже трусики, оставшись в чем мать родила. Фанаты тут же подшутили, что поп-дива могла попасть в объектив папарацци, если бы они заглянули к ней на террасу. Но это певицу ни сколько не смутило. Каменских игриво сняла купальник, повернувшись к народу своей «сдобой». Правда, все самое пикантное мы успели прикрыть, чтобы оставить место для фантазии.

«Главное, чтоб не просквозило!», «Умеет привлечь внимание», «А что, так можно было??», «У вас на ягодицах след от трусиков остался», «Бельишко сняла, а загарчик-то не скрыть», «А если спереди выскочит папарацци, а тут такая дива без лифчика да еще и с голым задом», «Устроила сквозняк меж бедер», «Трусики-то где потеряла??», «Совесть она потеряла, душу теребит», — шутили фолловеры.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.