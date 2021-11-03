«Как ровесницы»: Слава в сексуальных брюках вышла в свет со взрослой дочкой

Певица Слава дважды мама. Первая ее наследница Александра Морозова появилась на свет, когда будущей звезде не было еще и 20 лет. Вторую — Антонину — она родила бизнесмену бизнесмену Анатолию Данилицкому.

Не так давно артистка занялась продюсированием старшей дочери. Она начала строить музыкальную карьеру буквально в прошлом году, но уже успела выпустить клипы и песни. Накануне мама и дочь вместе появились на публике.

41-летняя Слава позировала фотографам, облачившись в кожаные брюки, которые подчеркнули ее длинные ноги. Александра выбрала платье-пиджак мидакси.

«Как ровесницы! Красотульки! Какие классные», — писали пользователи Сети.

Добавим, недавно Слава призналась, почему всегда получала предложение руки и сердца.

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