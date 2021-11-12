«Хочется драматических ролей»: Мария Кравченко мечтает раскрыться не только в комедии

Звезда Comedy Woman Мария Кравченко появилась во втором сезоне сериала «Полярный» в роли суровой чиновницы. Учитывая прошлые образы актрисы, она легко вписалась в нового персонажа.

Однако сценаристы постарались и добавили ее героине больше драматизма: она не карикатурная начальница, а женщина, которая пострадала от предательства.

«Сейчас я хочу себя посвятить кино, мне хочется драматических ролей. Многое зависит от команды, — рассказала Кравченко в новом интервью. — С «Полярным» мне повезло: попасть в такую актерскую команду — огромная удача, я получила колоссальный опыт и удовольствие от работы с профессионалами своего дела».

36-летняя актриса поделилась, что после закрытия Comedy Woman в 2019 году она столкнулась с большой проблемой: ее никто не знает кроме как в образе, приклеившемся на телешоу.

«Мне надо начинать доказывать, что я могу и хочу больше. Это очень сложно. За нами тянется наше амплуа, и 15 лет – это не маленький срок. У меня была своя аудитория, я была популярна в эстрадном жанре, в образе гопницы, и точка», — цитирует Марию издание OK Magazine.

Добавим, что желание раскрыть себя как актрису привело Кравченко в Театральный институт имени Щукина, который она окончила в 2020 году. Артистка рассказала: когда она туда пришла, ее спросили, зачем ей академическое образование, ведь она уже звезда. Мария ответила, что все ее навыки заложены КВН, а теперь она хочет постичь систему Станиславского.

Напомним, что ранее актриса снималась в большом кино только в комедиях «Самый лучший фильм 3D» и «Женщины против мужчин». Одновременно с «Полярным» она сыграла роль в картине братьев Пресняковых «Храни меня, мой Инстаграм».

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