Новый сезон – новая злодейка: комедийный хит «Полярный» возвращается на ТНТ

8 ноября в 20.00 на ТНТ состоится премьера нового сезона комедийного сериала «Полярный» с Михаилом Пореченковым в роли Вити Мясника.

Бывший бандит из девяностых начал новую мирную жизнь в городке Полярный на краю России и навел в нем порядок. В продолжении сериала Витю и других жителей городка ждут новые проблемы, которые подкидывает им российская действительность.

После событий первого сезона Витя Мясник закрепился и обжился в Полярном: он заставил местного мэра быть самым честным чиновником страны, приструнил местных хулиганов, построил себе новую ферму и готовится сделать предложение Полине. Но мечты о спокойной семейной жизни придется отложить: в городок приезжает кризис-менеджер Раиса Борисовна с поручением организовать неподалеку от дома Мясника строительство мусорного полигона. На стороне Раисы – административный ресурс, на стороне Вити – правда и справедливость.

Вместе с героем Михаила Пореченкова, который полюбился зрителям ТНТ, на экран вернутся персонажи Катерины Шпицы, Ивана Охлобыстина, Яна Цапника, Карины Зверевой, Светланы Листовой и других актеров. Также к команде сериала присоединится актриса и комик Мария Кравченко, которая сыграет антикризисную «решалу» Раису Борисовну.

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