«Невероятно сексуальное»: Лиза Пескова похвасталась спортивным телом в топе и шортиках

Дочь Дмитрия Пескова рассказала про свое отношение к спорту.

Среди последних публикаций личного микроблога падчерицы Татьяны Навки появилась фотография в соблазнительной спортивной форме. Таким способом Лиза Пескова поделилась своей любовью к фитнесу.

Лиза подчеркнула рельефные руки и пресс в кроп-топе и микрошортах, а также рассказала о Международном дне фитнеса.

«Сегодня день фитнеса. Не могу сказать, что для меня это профессиональный или значимый праздник, я его отмечаю примерно так же, как и «Международный день полотенца», а именно — никак. Для меня уже давно каждый день — день фитнеса», – заявила Пескова.

«Я стараюсь вести активный образ жизни и считаю, что спорт важен не только для поддержания хорошей физической формы. Люди, занимающиеся спортом более дисциплинированы, они привыкли преодолевать себя и закалять силу воли», – добавила Лиза.

Поклонники Песковой остались в восторге от форм Лизы. Они оставили комплименты под фотографией знаменитости:

«Лиза, вы номер один во всех смыслах женской красоты», «Тело просто невероятно красивое, сексуальное, чувственное».

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