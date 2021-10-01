Кружевная страсть: Лиза Пескова подчеркнула «спелые вишенки» изящным декольте

В одной из последних Stories личного микроблога падчерицы Татьяны Навки — Лизы Песковой — появилась фото, на котором знаменитость запечатлелась в соблазнительном наряде с ажурным узором.

Пескова в свои 23 года обладает роскошной светлой шевелюрой. Фолловеры не верят, что Лиза не прибегает к салонному окрашиванию. Однако наследница Дмитрия Пескова уверяет, что является натуральной блондинкой и не красит волосы.

Недавно Лиза подчеркнула золотистые волосы, закрутив их в голливудские локоны. Пескова сделала фото новой прически и засветила аккуратную грудь.

Лиза облачилась в корсетный топ с черным кружевом. Полупрозрачный наряд не скрыл игривых прелестей блондинки. Пескова уронила одну лямку топа, обнажив «ложбинку греха».

Напомним, ранее Лиза Пескова позировала для дочери теннисиста Евгения Кафельникова — Алеси — в столичном ресторане. Знаменитость выбрала для ужина сверкающий кроп-топ и обтягивающие джинсы. Лиза для эффектного фото умудрилась высоко поднять ножку, на которой переливались босоножки на высоком каблуке.

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