«Ох, как было весело!»: Наталья Рудова подчеркнула пышный «хвостик» в объятиях Настасьи Самбурской

Среди последних публикаций личного микроблога актрисы Натальи Рудовой появилась фотография в платье с акцентом на сочную «ватрушку» знаменитости.

Рудова запечатлелась в объятиях друзей, среди которых оказалась и актриса Настасья Самбурская. Наталья давно дружит с исполнительницей главной роли в сериале «Универ». Однако красотки в последнее время редко делятся общими снимками. Поэтому поклонники подозревают актрис в ссоре.

Но сексапильные подружки все отрицают. Последнее фото – подтверждение их дружбы.

«Какие мы тут красивые. Выложу эту фотку, пока ждем официальные фото с дня рождения Михаила Галустяна. Ох, как было весело! И, кстати, фото – доказательство того, что никто ни с кем не ссорился, все дружим, а то вечные вопросы про «Почему вас не видно с ..?» Надоели», – резко ответила назойливым поклонникам Наталья.

Отметим, что Рудова на дне рождения Галустяна продемонстрировала не только дружбу с Самбурской, но и аппетитные формы в платье с драпировкой.

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