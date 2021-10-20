Вся в маму: Анна Заворотнюк в мерцающем платье с разрезом подчеркнула красоту изгибов фигуры

Анастасия Заворотнюк является известной актрисой. Ее прославил ситком «Моя прекрасная няня». Но уже несколько лет она не появляется на публике, так как находится на лечении. Ее муж Петр Чернышев продолжает выступать на льду. Старшие дети артистки приехали в Россию, чтобы быть ближе к родным. Дочка Анна Заворотнюк раньше жила в США, но теперь у нее есть квартира в Москве.

Обычно дочка актрисы одевается скромно. Она следит за модой и редко позволяет себе короткие платья. Но накануне Анна решила нарядиться. Она запечатлелась на балконе в мерцающем платье с разрезом и туфлях-лодочках. Наряд подчеркнул изгибы ее фигуры и стройные загорелые ноги. Как оказалось, бойфренд модели был против того, чтобы она публиковала подобные кадры.

«Девочки, обращаюсь к вам, а ваши молодые люди ругаются, когда вы выкладываете секси-фотографии? Я вот-вот кажется получу. Но не могла не выложить это фото. P.S. Дорогой, прости ради Бога, я тебя люблю», — написала Анна.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.