«13 лет, как образовалась»: Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев празднуют годовщину свадьбы

Исполнительница главной роли в сериале «Моя прекрасная няня» — Анастасия Заворотнюк — вместе со своим третьим мужем празднуют ландышевую свадьбу.

В 2008 году актриса Анастасия Заворотнюк и фигурист Петр Чернышев стали мужем и женой. Спортсмен разделил с избранницей не только счастливые, но и самые трудные жизненные моменты. В октябре 2018 года у пары родилась дочь Мила. А в этом году этому звездному союзу исполнилось 13 лет.

«Сегодня 13 лет, как образовалась эта прекрасная семья. Наверное, самое главное в жизни — это знать, что рядом есть любящий, родной человек, который полностью разделяет твою судьбу. Недаром говорят, что все начинается с любви! И с веры, конечно. И не важно, как меняются обстоятельства, когда все — и хорошее, и сложное можно разделить пополам», — написали поклонники Анастасии и Петра в официальном микроблоге поддержки актрисы.

Администраторы аккаунта пожелали здоровья и счастья семье Заворотнюк и Чернышева. Фанаты артистки могли оставить свой комментарий с пожеланием, который прочитает сама Заворотнюк.

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