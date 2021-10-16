Лена Летучая продемонстрировала округлые формы в бикини на Мальдивах

Телеведущая Лена Летучая поделилась кадрами с Мальдив в своем микроблоге. Знаменитость эффектно преподнесла себя в мини-бикини Dior.

Жена бизнесмена Юрия Анашенкова облачилась в откровенный наряд. Телеведущая позировала в белоснежном купальнике с синим принтом. Летучая похвасталась пышной грудью и кубиками пресса.

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Пышные бедра Лена подчеркнула легким платком. А на шею знаменитость повесила массивную и тонкую цепочки из золота. Также Летучая добавила к пляжному образу квадратные серьги и крупные кольца.

«И сегодня я успела на Мальдивский закат. Самолет. 13 часов в пути. И вот я на островах. Согласна со всеми, кто сравнивает Мальдивы с раем. Круглогодичное лето, теплый океан и неспешный ритм жизни. Что еще нужно, что расслабиться телом и душой в отпуске?», – заявила Летучая.

А вот поклонникам телеведущей, чтобы оказаться в раю, достаточно полюбоваться соблазнительной фигурой Летучей. Бикини Dior подчеркнул сочные формы Лены. Грудь блондинки едва помещалась в треугольниках лифа.

«Фигура шикарная и ты тоже», «Все так красиво сидит», «Вы прекрасны, Елена!», «Елена, фигура классная, купальник супер», «Ох, какое тело!», «Как хороша!», «Вам очень идет это райское место», «Купальник просто бомба», – написали поклонники.

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