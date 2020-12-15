«Остается завидовать»: 42-летняя Елена Летучая в лимонном бикини обнажила пышную грудь

Елена Летучая не скрывает, что обожает путешествовать. В свое время она была ведущей шоу «Ревизорро» и регулярно посещала разные города, проверяя работу кафе и ресторанов на соблюдение санитарных норм и качество обслуживания. Потом девушка стала вести свое шоу, где путешествовала по миру. Она уже была в Бразилии, Африке и многих других странах. А вот отдыхать ведущая предпочитает на проверенных курортах.

Так, недавно Елена улетела на Мальдивы. Она решила понежиться на солнце вслед за Агатой Муцениеце. 42-летняя телеведущая поделилась кадрами, на которых предстала в купальнике. Она позировала в лимонном мини-бикини на лежаке у кромки воды. Девушка обнажила не только плоский живот и загорелые ноги, но и пышный бюст. Летучая приняла чувственную позу.

Поклонники были поражены тому, в какой форме находится телеведущая. Многие осыпали ее комплиментами. «Когда Елена ноги обнажив, ⁣⁣врывается в волну так смело», «Мини шезлонг, мини-бикини», «Цвет настроения — желтый!», «Райское наслаждение», «Морская богиня», «Остается завидовать», «Вот это сочная грудь», «Плоский живот — мечта», «Какая талия», — прокомментировали пост подписчики.

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