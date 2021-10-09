«Свои деньги заплатила за них»: Наталья Рудова показала огромные губы в топе с эффектным декольте

Исполнительница главной роли в сериале «Татьянин день» Наталья Рудова запечатлелась в сексуальном алом топе. Знаменитость не утаила внушительный бюст.

Артистка любит записывать смешные ролики и кривляться на камеру. Если режиссеры дают Рудовой лишь роли богатых и стервозных девушек, она сама будет снимать видео с нужными ей амплуа.

Недавно Наталья посмеялась над любительницами уколов красоты. Рудова не раз говорила, что ничего себе не увеличивала. А вот в свежем ролике актриса сделала при помощи правильного макияжа очень пухлые губки.

Рудова облачилась в секси-топ, который подчеркнул ее упругие груди.Наталья подвела губы темной помадой и взяла в руки бокал с белым вином.

Рудова так ответила на вопрос о процедурах по увеличению губ:

«Конечно свои. Я же свои деньги заплатила за них».

Напомним, ранее Наталья Рудова похвасталась соблазнительным луком на осень. Артистка использовала лишь шерстяной молочный шарф. Блондинка укуталась в утепленный аксессуар, однако в таком виде Рудова не рискнула выйти на прогулку.

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