«Очень сексуально»: Наталья Рудова позировала в одном шарфе на голое тело

В последних Stories актрисы Натальи Рудовой появилась фотография в молочном шарфе крупной вязки. Примечательно, что под ним у знаменитости ничего не было.

Наталья славится своими провокационными снимками. Исполнительница главной роли в сериале «Татьянин день» в свои 38 лет остается одной из самых сексуальных девушек российского шоу-бизнеса.

Блондинка хвастается пышными формами и в купальниках, и в платьях с откровенным декольте. А недавно актриса и вовсе запечатлелась голой, накинув на себя лишь теплый шарф. Все-таки осень на дворе.

«Кстати, повторила образ. Мне кажется, это очень сексуально. А вам?», — поинтересовался у своих поклонников Наталья.

Напомним, ранее Наталья Рудова предстала в нежно-розовом платье-бюстье и такой же по цвету шубе на презентации шоу Екатерины Варнавы «Абсолютно нага». Артистка отметила, что почувствовала себя на спектакле самой сексуальной женщиной. А фолловеры Рудовой подчеркнули, что Наталья всегда самая чувственная и сексуальная.

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