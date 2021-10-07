«Купальника будто нет совсем»: Глюкоза покрутила сочным «персиком» в леотарде цвета фуксии

Артистка выбрала пляжный наряд, из которого буквально вываливались все прелести.

В одном из последних постов личного микроблога исполнительницы Глюкозы появилась запись, на которой знаменитость повиляла упругими бедрами в купальнике с открытыми боками и очень узкими трусиками.

Глюкоза облачилась в ярко-розовый с фиолетовой вставкой купальник. Поклонники артистки отметили, что вместо трусов у наряда была лишь ниточка. Певица покрутилась с высоко поднятыми руками. Так Глюкоза максимально показала соблазнительные изгибы стройного тела.

Певица начертила в воздухе восьмерку своими округлыми ягодицами. А аккуратную грудь Глюкозы подчеркнуло отсутствие ткани по бокам купальника.

Отметим, что фанаты Глюкозы по-разному отнеслись к такому провокационному видео. Некоторые фолловеры с удовольствием полюбовались откровенным контентом. Другим совсем не понравился чересчур смелый наряд артистки.

«У меня носовой платок и то больше, чем ваш купальник», « Ах! Какая женщина!», «А зачем вам вообще купальник, если все равно все видно», «Купальника будто нет совсем», «Вот это вид! Мне очень нравится ваш купальник!», «Ну и купальник, до ушей натянула», — написали поклонники Глюкозы в комментариях под роликом.

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