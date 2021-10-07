«Вот это жара!»: Глюкоза зазывно повиляла бедрами в тугих шортиках на камеру

Певица Глюкоза с удовольствием делиться с фанатами кадрами в самых смелых образах. Бикини, необычные купальники, короткие шортики – ей есть, что показать. Точеная фигура мамы двоих детей не поддается никакой фанатской критике.

На этот раз Глюкоза решила вновь порадовать подписчиков откровенными моментами. Она позировала на камеру, зазывно виляя бедрами в тугих шортиках.

«Богиня! Нереальная красотка! Вот это жара!», — писали пользователи Сети.

К слову, Наталья Ионова – мать двоих детей. Ее дочкам 14 и 10 лет. А вот третьего ребенка она планировала, но пока решила завести домашнее животное. Во всяком случае, недавно певица купила собаку, которая стала любимицей всей семьи.

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