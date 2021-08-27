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ТНТ решил сделать свой ответ КВН: Харламов и Мартиросян будут судьями нового проекта «Игра»

Шоу разделит участников на старичков и новичков.

ТНТ решил сделать свой ответ КВН: Харламов и Мартиросян будут судьями нового проекта «Игра»
Гарик Мартиросян и Гарик Харламов. Фото: Globallookpress.com

Канал ТНТ в недалеком будущем запускает новый проект, который называется «Игра». Это что-то вроде КВН. Точнее, как считают специалисты, его конкурент. «Игра» позиционируется как «шоу-блокбастер». Проект действительно будет чем-то напоминать КВН, которую много лет ведет Александр Масляков.

Александр Масляков
Александр Масляков. Фото: Globallookpress.com

Всего в «Игре» будет 12 команд. Заявлено более восьмидесяти популярных комиков. Главный приз 30 миллионов рублей на коллектив. «Игра» разделит участников на старичков и новичков, которые будут конкурировать на комедийном поле. Среди участников много знакомых личностей: Азамат Мусагалиев, Рустам Саидахметов, Тамби Масаев и многие другие.

Оценивать их игру будут тоже бывшие звезды КВН. Среди них стоит выделить Гарика Харламова и Гарика Мартиросяна.

«Это история о том, как комики «новой школы» будут соревноваться с уже опытными комиками», — заметил креативный продюсер ТНТ Вячеслав Дусмухаметов, слова которого приводит «Комсомольская правда».

Отметим, что проект выйдет в эфир уже этой осенью. Вести его будет стендапер Евгений Чебатков.

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Александр МасляковГарик МартиросянГарик ХарламовКанал ТНТШоу "Игра"