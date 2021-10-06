Настя Ивлеева и Ида Галич воссоединились и блеснули откровенными декольте

В одной из последних публикаций личного микроблога Насти Ивлеевой появилась фотография знаменитости в обнимку с подругой и коллегой Идой Галич.

Блогеры в откровенных нарядах с дерзкими вырезами накрасили губы алой помадой. Настя с Идой вышли за контур губ. Было заметно, что такой ход в макияже был задуманной деталью.

«Извините, мы подсядем?», — написала Ивлеева под фото.

Бывшая жена шоумена Элджея оголила упругий бюст. То же сделала и ее подруга. Галич и Ивлеева отдали предпочтение черным платьям со смелым декольте.

Телеведущие нарисовали неровные стрелки на глазах и скорчили рожицы.

Настя объяснила, что скоро они с Идой покажут новые истории их прежних героинь. Отметим, что еще до популярности блогеры снимали небольшие ролики про глупых девушек легкого поведения.

Такие вайны очень нравились поклонникам Ивлеевой и Галич. Поэтому фолловеры артисток с восторгам встретили новость о воссоединении творческого дуэта Насти и Иды.

«О, Боже! Они возвращаются!», «Как же я скучал по ним», «Анастейша и Одри вернулись», — написали фанаты знаменитостей в комментариях под фото.

К слову, пока Ивлеева не рассказала, в каком формате будет выходить контент про инстадив.

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