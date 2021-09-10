«Меня били, унижали и оскорбляли»: Лиза Янковская вспомнила школьное детство

На днях 26-летняя Лиза Янковская дебютировала в главной роли в сериале «Пропавшая». Дочь Филиппа Янковского и внучка легендарного Олега Янковского, казалось бы, является баловнем судьбы и должна влететь в мир кино на легких крыльях. Однако расти наследницей актерской династии оказалось для девушки совсем не подарком.

«Я всегда знала, что от меня ждут великих свершений. Сейчас все используют так много новых понятий — газлайтинг, токсичность, абьюз и прочие термины для явлений, на которые человечество наконец-то обратило внимание. А я вдруг поняла, что нет никакого слова, относящегося к детям из известных семей и к их проблемам. Хотя на самом деле детей из известных семей очень часто троллят. Я училась в обычной образовательной школе — и постоянно там дралась. Я била ребят, меня били, унижали и оскорбляли просто из-за того, что мой дедушка — известный артист», — поделилась Янковская.

Лиза отметила, что не была жестоким ребенком, но когда сверстники говорили про нее что-то обидное, сразу била в ответ. Школьных друзей, как можно догадаться, у девочки не было.

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Но и в актерском вузе давление не закончилось.

«Когда я поступала в Школу-студию МХАТ, все стояли отдельно от меня и шептались, потому что знали, что я Янковская. И я постоянно слышала про себя — да она по блату, блат, блат, блат. Сейчас меня это никаким образом не травмирует, но тогда я это тяжело переживала», — цитирует Янковскую издание The Blueprint.

Актриса отметила, что не хочет, чтобы ее личная жизнь интересовала публику больше, чем ее работы. Внимания прессы к ее персоне девушке с головой хватило еще когда умер ее знаменитый дед. Лиза даже не знает, пошла бы она сниматься в рекламу ради заработка, ведь тогда она начнет демонстрировать себя, а не своих персонажей. Этого молодой артистке совсем не хочется.

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