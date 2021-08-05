Сериал Вадима Перельмана «Пропавшая» с Лизой Янковской выйдет в сентябре

Это мистическая история о девушке, вернувшейся к родителям спустя 10 лет.

9 сентября на видеосервисе «КиноПоиск HD» выйдет мини-сериал знаменитого режиссера Вадима Перельмана «Пропавшая». Это история о том, как возвращение исчезнувшей дочери оборачивается самым невыносимым испытанием для одной образцово счастливой семьи. Воссоединение с ребенком, исчезнувшим 10 лет назад, не приносит родителям счастья, а, наоборот, заставляет вернуться к прошлому, которое они предпочли бы не вспоминать.

Родителей девушки сыграли Мария Куликова и Владимир Мишуков, а саму пропавшую — 26-летняя Лиза Янковская, для нее это первая главная роль в проекте.

«Иногда было сложно держать в себе эти разные полярности: детскую наивность и какую-то разрушительную тьму одновременно. Сложно, но в то же время интересно — создавать человека, в котором живет сразу много сущностей», — высказалась о своей роли молодая актриса.

Автором сценария мини-сериала выступил Павел Тетерский («Хороший человек», «Троцкий», «Семейный альбом»), оператором — Владислав Опельянц («Петровы в гриппе», «Лето», «Уроки фарси»). Добавим, что картина снималась в 2020 году, и из-за пандемии Вадим Перельман не смог попасть из Канады в Москву. Съемки пришлось экстренно пришлось переносить в Минск, где создатели картины столкнулись со сложностями из-за протестов после президентских выборов. Но несмотря ни на что проект был завершен. Смотрим трейлер картины.

Мини-сериал состоит из четырех эпизодов по 30 минут. Все они станут доступны для просмотра 9 сентября на «КиноПоиск HD».

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