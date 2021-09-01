«Все, я пошла в школу»: Волкова, Муцениеце, Горбань и Ягудин показали своих детей в День знаний

1 сентября Instagram наполнился фотографиями нарядных детей, отправившихся в школу. Звезды, как и рядовые россияне, не упустили случая запечатлеть своих наследников с букетами цветов перед школьной линейкой.

Так, актриса Екатерина Волкова («Воронины») показала свою умницу-дочку в школьной форме. Проводить 10-летнюю Лизу в четвертый класс пришли и мама, и папа.

«Учителям и родителям желаю терпения и сил!» — написала артистка.

Агата Муцениеце тоже выложила фотографии с линейки. Ее восьмилетний сын Тимофей пошел во второй класс, а пятилетняя дочь Мия тоже пришла в школу, чтобы проводить братика и ощутить дух Дня знаний.

Оставшаяся в Америке после родов Маша Горбань поделилась фото и видео со школьного праздника дочери Стефании. Через несколько дней девочке исполнится семь лет, а 1 сентября она стала первоклашкой и открыла танцевальный номер на линейке.

«Все, я пошла в школу», — заявила девочка с двумя аккуратными косичками и в строгом платьице.

Фигурист Алексей Ягудин опубликовал фотографию 11-летней дочери Лизы, сделав аллюзию на знаменитую песню Шуфутинского. Добавим, что у него с супругой Татьяной Тотьмяниной подрастает вторая дочь Мишель. Через годик-два у спортсмена в День знаний будет уже двойной праздник.

Teleprogramma.pro желает детям интересной учебы, а родителям — терпения и мудрости.

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