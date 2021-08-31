Маша Горбань засветила модного сына на прогулке по кинопарку в США

Нилану еще нет и месяца, а он уже щеголяет в красных высоких кедах.

Родившая в начале августа второго ребенка актриса Маша Горбань продолжает оставаться с мужем и крошкой-сыном в Америке. В последний день лета она выложила в Instagram фотографии с семейной прогулки по парку киностудии Universal во Флориде. Родители нарядили маленького Нилана в полосатый костюмчик и красные кеды Converse и катали его в ультрасовременной коляске. Хвастаясь прогулкой, 34-летняя Мария засветила личико ребенка, хотя и в модных солнцезащитных очках.

«Верь в мечту. У нее есть приятная особенность — сбываться», — прокомментировала Горбань свое семейное счастье.

«Я не могу, в кедах мужичок», «Кедульки не жмут?», «Как быстро растет малыш!», «Такой стильный», «Маленький модный человек Нилан!» — так отреагировали поклонники актрисы в комментариях.

Напомним, что Нилан появился на свет в американской клинике. Его отец — фотограф и кинооператор Кирилл Зоткин, за которого актриса вышла замуж в начале 2021 года. У Марии также есть дочь Стефания от первого брака. 6 сентября девочке исполнится семь лет.

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