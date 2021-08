Удар по репутации Чарльза: как беглый принц Гарри лихо торгует бабушкиными секретами

Принц Гарри с якобы затравленной Букингемским дворцом за цвет кожи женой Меган Маркл бежали в США — страну свободы и равных прав. По крайней мере именно так это и подавалось.

Но чем дальше, тем яснее вырисовывается несколько иная картина: кажется, Гарри смекнул, что за голубые глаза и рыжую шевелюру в Штатах его никто не полюбит. И ради признания, обеспеченной жизни и статуса придется отказаться, помимо номинальных королевских полномочий, от чего-то важного — например, от ответственности за хранение семейной тайны. То есть надо продать все секреты в виде мемуаров и интервью.

Его невидимая сторона

Первым шажком на пути к американизации стало пространное интервью Гарри и Меган Опре Уинфри на канале CBS. Беседа с Опрой с точки зрения фактуры не носила сенсационный характер: да, герцог и герцогиня Сассекские заявили, что сыграли тайную свадьбу, упомянули пол второго ребенка. Никакой обещанной бомбы на зрителя не упало.

Но это было только начало, затравочка. Гарри прошел обряд инициации и в эфире продемонстрировал лояльность, ведь медиамагнатка Опра (ее состояние оценивается в 2,7 миллиарда долларов) посулила ему еще больше совместных проектов, покровительство и, конечно, гонорары. Так беглый британский принц стал продавцом семейных секретов.

В мае 2021 года на платформе Apple TV+ вышла первая совместная документалка Уинфри и Гарри «Моя невидимая сторона» (The Me You Can’t See), в которой он и другие звезды уровня Леди Гаги довольно ярко разоткровенничались: кто о пережитом насилии, кто о травле внутри семьи, кто об алкоголе.

Принц вспомнил, как Меган хотела покончить с собой из-за дискриминации в королевской семье, а Леди Гага рассказала о том, как в 19 лет подверглась изнасилованию. Многосерийный фильм был направлен на поправку «ментального здоровья» у зрителей — этакий сеанс массовой психоаналитики. Видимо, зрительский отклик удовлетворил Опру, и она свела Гарри с издателями, с которыми он договорился о выпуске мемуаров. И не одной книги, а четырех!

Контора пишет

Одна книга, как и анонсировалось, будет касаться только воспоминаний принца о жизни в Букингемском дворце. Сердцевина произведения — переживания принца по поводу трагической гибели мамы (принцесса Диана) и догадки о ее причинах. Возможно, будут названы и виноватые в этом по его мнению. Принц сотрудничает с лауреатом Пулитцеровской премии Джоном Морингером — соавтор получит за помощь и редактуру как минимум миллион долларов. Первая книга выйдет в 2022 году, в год 70-летия восшествия на трон Елизаветы II.

— Я пишу это не как принц, которым родился, а как человек, которым я стал, — объяснил Гарри. — На протяжении многих лет я носил много шляп, как в прямом, так и в переносном смысле, и я надеюсь, что, рассказывая свою историю — взлеты и падения, ошибки, извлеченные уроки, — я смогу показать, что независимо от того, откуда мы родом, у нас есть больше общего, чем мы думаем.

Другая книга — это дополнительный том мемуаров. Видимо, бонус от издателей и Опры за лояльность Гарри (ведущая активно содействует новым бизнес-проектам принца, книги принца должны выйти в том же издательстве, что и ее рукописи).

Третью книгу Гарри выпустит совместно с женой: наверняка там будет написано про шаги к успеху, преодоление препятствий, добрые дела и помыслы, веру в себя. Некоторые считают, что это первый этап Меган Маркл на пути в политику.

И наконец, четвертый труд от Гарри — абсолютная загадка. Таинственный том, содержание которого пока держится в секрете. Есть одно жесткое требование: он должен выйти только после кончины Елизаветы II.

Удар по репутации Чарльза

Королевский дом по традиции не комментирует события, связанные с проектами Гарри. Но приближенные ко двору анонимы докладывают, что воспоминания принца — это рычаг давления и бомба замедленного действия: «У королевской семьи есть реальные опасения, что выход книг может дестабилизировать монархию и подорвать репутацию принца Чарльза в переходный период, когда он готовится унаследовать престол».

Королевский биограф в газете Express написал, что семья будет «в отчаянии от того, что Гарри, несомненно, побуждаемый Меган, просто не хочет оставить все это в покое на некоторое время. Очевидно, что когда принц приехал на открытие статуи принцессы Дианы в начале этого месяца, никакого значимого прогресса в его отношениях с отцом или братом не произошло. Если бы он уважал их мнение, он бы не стал писать эту книгу, потому что они бы ее не одобрили».

При этом восемь из десяти британцев назвали мемуары принца неуместными. Проект заинтересовал лишь 14% жителей страны. Впрочем, не для них эти мемуары пишутся. Если произведение прочтет хотя бы каждый десятый американец и канадец, Гарри уже обеспечит своих внуков до конца жизни. По оценкам американской прессы, сумму за четыре книги удалось поднять с двадцати миллионов долларов до сорока. Принц устроил натуральный аукцион: несколько крупных книжных воротил лично прилетели в Калифорнию на переговоры, в то время как другие присутствовали на торгах в режиме онлайн.

Вот так быстро, отлепившись от бабушкиной королевской юбки и заручившись поддержкой хитрой Опры, Гарри понял, как можно с невольной помощью все той же бабушки неплохо заработать.

