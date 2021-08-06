Хотели скрыться: Меган Маркл и принц Гарри обсуждали переезд в Новую Зеландию

В 2020 году Меган Маркл и принц Гарри отказались исполнять королевские обязанности и начали строить новую жизнь. Пара решила жить в США, где купила собственный дом в Монтесито спустя несколько месяцев после переезда. В интервью Опре Уинфри, которое вышло в эфир в марте этого года, принц отметил, что давно хотел увезти жену из Лондона. Оказывается, супруги обсуждали разные варианты.

Сассекские думали о переезде из Великобритании в Новую Зеландию всего через пять месяцев после свадьбы в 2018 году. Об этом Associated Press заявила генерал-губернатор страны Пэтси Редди.

«Я помню, как они прибыли в национальный парк Абеля Тасмана. Мы разговорились и они сказали, что могут представить себе жизнь в таком месте», — сказала Редди.

Напомним, в начале июня Меган Маркл и принц Гарри стали родителями во второй раз. Экс-актриса родила дочь, которую назвали Лилибет Диана.

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