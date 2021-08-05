Меган Маркл случайно засветила фото новорожденной Лилибет

Меган Маркл отметила свое 40-летие 4 августа. По этому случаю герцоги Сассекские устроили вечеринку в своем доме в Монтесито с участием 65 гостей. А днем экс-актриса вышла в прямой эфир с Мелиссой Маккарти, чтобы объявить о новом проекте, который направлен на поддержку женщин, которые приступают к работе после пандемии. Это было первое появление Меган в Сети после рождения дочери Лилибет. Видеоролик опубликован на официальном сайте Сассекских — Аrchewell.com.

«Я надеюсь, что этот проект вдохновит бесчисленное количество женщин уделять 40 минут своего времени служению другим, чтобы обрести уверенность в себе», — сказала Маркл.

Пока Маркл захватывающе рассказывала о своей новой идее, зоркие фанаты заметили на ее столе фотографии в рамках. На одной из них был запечатлен принц Гарри с малышкой Лилибет.

Напомним, Меган и Гарри планируют крестить Лилибет Диану в Виндзоре на глазах у королевы. Ожидается, что в Лондон они приедут уже в сентябре.

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