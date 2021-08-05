«Он дикий, но он и святой»: Милош Бикович составил образ русского человека

33-летний сербский актер Милош Бикович («Солнечный удар», «Лед», «За гранью реальности», «Холоп») в 2021 году получил российское гражданство. В новом интервью молодого человека спросили, каким было твое первое впечатление о России. Отвечая на этот вопрос, артист буквально вышел формулу русской души.

Милош рассказал, что несмотря на все негативные стороны Москвы, он нашел в ней «дух любви», который живет в людях. Он привел в пример простую тетку из аптеки, которая может накричать на посетителя просто потому, что он зашел, но если человек скажет: «Извините, пожалуйста, мне плохо, мне нужна помощь», – она готова будет сделать для него все и еще чаю нальет.

«Вот эта палитра очень противоположных эмоций, существующих в одном человеке, и есть Россия. Человек может поступить некрасиво, а потом будет извиняться, ему будет очень стыдно. Он дикий, но он и святой, и сильный, и крепкий, и может раскаяться – вот это все есть в русском человеке, и он не стесняется все эти качества показать. Вот что является уникальным. Русский человек не боится проявлять себя таким, какой он есть. Может, это не всегда хорошо, но по крайней мере это признак здоровья. Народ, который показывает свое лицо, – это здоровый народ. Конечно, существуют люди, которые скрывают свои истинные чувства, и их немало, но в основном русскому человеку трудно удержать себя, прикрываться кем-то другим, притворяться», — поделился Бикович с главным редактором журнала Hello!.

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Актер поделился, что уже давно чувствует себя в России как дома. По его мнению, русские и сербы очень похожи между собой — у двух народов общие традиции, ценности, культура. Как новый гражданин РФ, Милош желает, чтобы наша страна развивалась не только в Москве и Петербурге, но и во всех городах.

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